Тикнизян — о СМИ в раздевалках: хотят видеть, как с меня полотенце спадает — пусть смотрят

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о допуске СМИ в раздевалки команд после победных матчей в Кубке России. Он привёл в пример неловкую ситуацию, в которой, например, у футболиста после душа спадёт полотенце.
«Выходишь из душа и у тебя падает полотенце? Ну да, случайно упало… (Смеётся). На самом деле, да, ты о таком задумываешься: то есть ты себя некомфортно чувствуешь там, где должен чувствовать максимально комфортно. Но я к этому лояльно отношусь. Если кто-то хочет смотреть, как с меня полотенце спадает — то пусть смотрит», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале РПЛ.
Напомним, согласно регламенту нового розыгрыша Фонбет Кубка России, клубы, одержавшие победы в матчах турнира, обязаны будут допускать в раздевалки после игр съёмочные бригады телевещателя и другие СМИ.
- 31 августа 2023
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