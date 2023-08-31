Тикнизян — об угрозах Дзюбы журналисту: не осуждаю Артёма, но можно было ответить проще

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал недавний конфликт нападающего московского клуба Артёма Дзюбы с журналистом.

«Это, наверное, даже будет уроком. Ни в коем случае не осуждаю Артёма — это мой товарищ по команде. Уверен, что в этой ситуации можно было ответить немного проще. Но я не знаю, какие у него отношения с этим журналистом, а также что тот ранее спрашивал у Артёма.

Считаю, журналист тут неправ максимально. Человек не играл, у него травма, он идёт с женой и детьми. И ты ему задаёшь вопрос [про мнение Шалимова]. Как такой вопрос на данный момент относится к Артёму, у которого травма? Зачем это спрашивать?

Идеальный рецепт [для футболиста в такой ситуации] — это промолчать? Я даже не знаю, как здесь лучше. Понятно, что мы – профессионалы и являемся примером для подражания для многих ребят, которые хотят связать свою жизнь с футболом. Но тем не менее мы – люди. И мы можем расстраиваться, злиться, переживать, плакать, кричать.

И тут важно не как ты реагируешь, а что ты в этот момент говоришь. Можно [обратиться] с какими-то плохими словами, а можно сказать: «Не подходи сюда больше». И всё. И разница будет весомая», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале РПЛ.

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место». В итоге КДК дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно.