Глебов — о задолженностях по зарплате в «Ростове»: у нас всегда всё хорошо

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал решение тренерского штаба сборной России вызвать на сентябрьский сбор 49 игроков. К тому же обсудил тему с зарплатными задолженностями в команде из Ростова.

«Почему в сборную вызвали 49 игроков? Вопрос к тренерскому штабу. Не удивляет ли такое количество футболистов? Меня-то что должно удивлять? Если вызвали — нужно ехать и тренироваться. Задолженности по зарплате в «Ростове»? У нас всегда всё хорошо», – приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что в «Ростове» планируют ликвидировать задолженности перед футболистами за счёт трансферов. Об этом сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев.