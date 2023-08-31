Глебов — о задолженностях по зарплате в «Ростове»: у нас всегда всё хорошо
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Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал решение тренерского штаба сборной России вызвать на сентябрьский сбор 49 игроков. К тому же обсудил тему с зарплатными задолженностями в команде из Ростова.
«Почему в сборную вызвали 49 игроков? Вопрос к тренерскому штабу. Не удивляет ли такое количество футболистов? Меня-то что должно удивлять? Если вызвали — нужно ехать и тренироваться. Задолженности по зарплате в «Ростове»? У нас всегда всё хорошо», – приводит слова Глебова «РБ Спорт».
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что в «Ростове» планируют ликвидировать задолженности перед футболистами за счёт трансферов. Об этом сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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