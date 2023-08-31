«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы

Сегодня, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и «Олимпией» из Любляны. Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, Азербайджан. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Первая встреча завершилась победой «Карабаха» — 2:0.
В середине первой половины встречи, на 24-й минуте, азербайджанцы получили право исполнить 11-метровый удар, который уверенно реализовал 22-летний защитник Турал Байрамов. Гостям достаточно быстро удалось сравнять счёт. На 36-й минуте матча португалец Диогу Пинту отправил мяч в сетку ворот «Карабаха». Этот гол остался последним в матче, что позволило клубу из Баку выйти в групповой этап турнира, победив с общим счётом — 3:1.
Стоит отметить, что российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв остался на скамейке запасных.
- 31 августа 2023
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