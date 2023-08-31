Гендузи стал игроком «Лацио»

Полузащитник «Марселя» и сборной Франции Маттео Гендузи перешёл в «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, за заключение арендного соглашения «Лацио» заплатит € 1 млн. Аренда включает в себя обязательство выкупа футболиста за € 12 млн плюс легкодостижимые бонусы размере € 5 млн. Французский клуб получит 10% от последующей продажи игрока.

Фото: ФК «Лацио»

В сезоне-2022/2023 Гендузи провёл 43 матча за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее стали известны составы групп Лиги чемпионов — 2023/2024. «Лацио» будут противостоять «Атлетико» (Мадрид), «Фейеноорд» и «Селтик».