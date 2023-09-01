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Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Определились все участники группового этапа Лиги Европы
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Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. Последними в групповой этап турнира пробились «Олимпиакос», ЛАСК, «Хеккен» и «Юнион Сент-Жиллуа».

Полный список участников группового этапа Лиги Европы УЕФА:

«Ливерпуль» (Англия), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Рома» (Италия), «Аталанта» (Италия), «Байер» (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия), «Бетис» (Испания), «Марсель» (Франция), «Ренн» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), ЛАСК (Австрия), «Славия» (Чехия), «Карабах» (Азербайджан), «Брайтон» (Англия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» (Чехия), «Мольде» (Норвегия), «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Штурм» (Австрия), «Шериф» (Молдавия), «Тулуза» (Франция), «Панатинаикос» (Греция), АЕК (Греция), ТСЦ (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Ракув» (Польша), «Арис» (Кипр), «Хеккен» (Швеция).

Напомним, групповой этап турнира начнётся с 21 сентября и продлится до 14 декабря 2023 года. В пятницу, 1 сентября, в 19:00 мск состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы — 2023/2024. Действующим победителем турнира является испанская «Севилья».

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