«Торино» договорился с «Аталантой» о трансфере Сапаты

Нападающий Дуван Сапата подписал контракт с «Торино», сообщил журналист Фабрицио Романо в «твиттере». Все заинтересованные стороны достигли соглашения о переходе 32-летнего колумбийского форварда из «Аталанты». Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Сапата в нынешнем сезоне провёл за клуб из Бергамо два матча и забил один гол. В прошлом сезоне колумбиец сыграл за «Аталанту» в 27 матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Сапата выступал за команду из Бергамо с 2018 года. Ранее он играл в Серии A за «Наполи», «Удинезе» и «Сампдорию». Также нападающий выступал за аргентинский «Эстудиантес» и колумбийскую «Америку». За сборную своей страны Сапата провёл 34 матча с 2017 по 2021 годы.

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