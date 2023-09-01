«Торино» договорился с «Аталантой» о трансфере Сапаты

Нападающий Дуван Сапата подписал контракт с «Торино», сообщил журналист Фабрицио Романо в «твиттере». Все заинтересованные стороны достигли соглашения о переходе 32-летнего колумбийского форварда из «Аталанты». Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.
Сапата в нынешнем сезоне провёл за клуб из Бергамо два матча и забил один гол. В прошлом сезоне колумбиец сыграл за «Аталанту» в 27 матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Сапата выступал за команду из Бергамо с 2018 года. Ранее он играл в Серии A за «Наполи», «Удинезе» и «Сампдорию». Также нападающий выступал за аргентинский «Эстудиантес» и колумбийскую «Америку». За сборную своей страны Сапата провёл 34 матча с 2017 по 2021 годы.
«Торино» вышел в 1/16 Кубка Италии, обыграв «ФеральпиСало»:
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