Галлас: агент Мудрика принял неправильное решение, пригласив его в «Челси»

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас высказался о положении украинского нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

«В прошлом сезоне я говорил, что Мудрик пожалеет о переходе в «Челси», потому что я думал, что «Арсенал» — это тот клуб, где он может проявить себя. Я не знаю, был ли это его выбор перейти в «Челси», выбор его агента, или, может быть, выбор «Шахтёра». Я видел Мудрика в начале сезона, он выглядел хорошо, и я думал, что у него будет отличный сезон, но я не знаю, что произошло, почему он всегда на скамейке запасных и почему ему не дают возможности.

Мне грустно за игроков, когда они оказываются в такой ситуации. Если говорить о Мудрике, его агент принял неправильное решение, пригласив его в «Челси». Большинство игроков, которые присоединились к «Челси», были готовы играть. И если вначале было трудно, то потом они очень хорошо адаптировались.

Это показывает, что люди, работали над тем, чтобы игроки знали, что они делают», — приводит слова Галласа Football.London.

В нынешнем сезоне АПЛ Мудрик принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.

Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале