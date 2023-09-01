Тони Кроос рассказал, почему никогда не продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос, почему не продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

«Отсутствие прав человека – то, что смогло бы удержать меня от перехода туда. Но каждый должен принимать решения сам, как это сделал Криштиану Роналду в конце своей карьеры. Но становится довольно трудно, когда игроки, которые находятся на пике своей карьеры и обладают качествами, позволяющими им выступать в топ-клубах Европы, решаются туда уехать.

Потом они рассказывают, что там играют в амбициозный футбол, но всё дело в деньгах. В конце концов, это решение в пользу денег и против футбола. И с этого момента для футбола, который все мы знаем и любим, всё стало сложнее», – приводит слова Крооса Sports Illustrated.