Тони Кроос рассказал, почему никогда не продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос, почему не продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
«Отсутствие прав человека – то, что смогло бы удержать меня от перехода туда. Но каждый должен принимать решения сам, как это сделал Криштиану Роналду в конце своей карьеры. Но становится довольно трудно, когда игроки, которые находятся на пике своей карьеры и обладают качествами, позволяющими им выступать в топ-клубах Европы, решаются туда уехать.
Потом они рассказывают, что там играют в амбициозный футбол, но всё дело в деньгах. В конце концов, это решение в пользу денег и против футбола. И с этого момента для футбола, который все мы знаем и любим, всё стало сложнее», – приводит слова Крооса Sports Illustrated.
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