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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на итоги жеребьёвки Лиги чемпионов
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировали итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов для мюнхенского клуба.

«Каждый соперник в Лиге чемпионов представляет собой вызов, который мы принимаем с большим желанием и самоотдачей. «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген» и «Галатасарай» — чрезвычайно привлекательные соперники по группе для команды и болельщиков. Мы воодушевлены и с нетерпением ждем возможности скоро выйти на европейскую арену», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии».

В прошлом розыгрыше главного еврокубка «Бавария» смогла дойти до стадии четвертьфинала, где уступила действующему победителю турнира «Манчестер Сити».

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября и завершится 13 декабря.

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