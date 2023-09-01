Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на итоги жеребьёвки Лиги чемпионов
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировали итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов для мюнхенского клуба.
«Каждый соперник в Лиге чемпионов представляет собой вызов, который мы принимаем с большим желанием и самоотдачей. «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген» и «Галатасарай» — чрезвычайно привлекательные соперники по группе для команды и болельщиков. Мы воодушевлены и с нетерпением ждем возможности скоро выйти на европейскую арену», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии».
В прошлом розыгрыше главного еврокубка «Бавария» смогла дойти до стадии четвертьфинала, где уступила действующему победителю турнира «Манчестер Сити».
Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября и завершится 13 декабря.
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