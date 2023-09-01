«Пари НН» объявил о продлении контракта с вратарём Артуром Нигматуллиным
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«Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером команды Артуром Нигматуллиным.
Новое соглашение вратаря с нижегородским клубом рассчитано до конца сезона-2026/2027.
«Успехов тебе и побольше «сухих» матчей, Артур!» — гласит сообщение пресс-службы «Пари НН».
32-летний Нигматуллин — воспитанник ЦСКА. В «Пари НН» голкипер перешёл в июле 2021 года на правах свободного агента из тульского «Арсенала». За прошедшее время Нигматуллин успел сыграть за нижегородцев 56 матчей, в которых пропустил 75 голов и 17 раз сыграл «на ноль».
В нынешнем сезоне Нигматуллин сыграл за «Пари НН» во всех шести матчах РПЛ, в которых пропустил пять мячей и трижды сыграл «на ноль».
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