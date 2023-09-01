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Защитник «Тоттенхэма» Регилон подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» — Орнштейн

Защитник «Тоттенхэма» Регилон подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» — Орнштейн
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Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».

По информации источника, испанский футболист перейдёт в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. «Красные дьяволы» не заплатят «Тоттенхэму» за пребывание игрока в команде, а также не будут иметь возможности выкупа Регилона. «Тоттенхэм» же при желании сможет прервать аренду в январское трансферное окно. «Манчестер Юнайтед» будет выплачивать зарплату Регилона в полном объёме.

26-летний Регилон не играл за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне. В лондонский клуб защитник перешёл в сентябре 2020 года из мадридского «Реала». Прошлый сезон Регилон провёл в аренде в «Атлетико».

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