Защитник «Тоттенхэма» Регилон подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» — Орнштейн
Поделиться
Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».
По информации источника, испанский футболист перейдёт в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. «Красные дьяволы» не заплатят «Тоттенхэму» за пребывание игрока в команде, а также не будут иметь возможности выкупа Регилона. «Тоттенхэм» же при желании сможет прервать аренду в январское трансферное окно. «Манчестер Юнайтед» будет выплачивать зарплату Регилона в полном объёме.
26-летний Регилон не играл за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне. В лондонский клуб защитник перешёл в сентябре 2020 года из мадридского «Реала». Прошлый сезон Регилон провёл в аренде в «Атлетико».
Материалы по теме
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
12:01
-
11:49
-
11:44
-
11:36
-
11:31
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:51
-
10:41
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:47
-
09:40
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:26
-
09:26
-
09:15
-
09:08
-
08:43
Партнерский контент