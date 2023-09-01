Украинец Яремчук прилетел в Испанию для подписания контракта с «Валенсией»

Нападающий бельгийского «Брюгге» Роман Яремчук продолжит карьеру в чемпионате Испании. Украинский футболист уже прилетел в страну для подписания контракта с «Валенсией», информирует Deportes COPE Valencia в «Твиттере», прикрепив видеоподтверждение приезда Яремчука.

Отмечается, что уже завтра он пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с «Валенсией».

Напомним, Яремчук выступал за «Гент» с 2017 по 2021 год, после чего перешёл в «Бенфику». Летом 2022 года Яремчук заключил контракт с «Брюгге». Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн.

В нынешнем сезоне Яремчук провёл за «Брюгге» пять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола.