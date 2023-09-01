«Новая причёска для нового сезона ЛЧ». Мюллер — о результатах жеребьёвки для «Баварии»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, отметив, что мюнхенцам предстоит сыграть против очень интересных команд.
«Новая причёска для нового сезона Лиги чемпионов! Жеребьёвка прошла, в нашей группе очень интересные команды: «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай» и «Копенгаген». Я очень жду возможности вновь сыграть в Лиге чемпионов. Вперёд!» — сказал Мюллер в опубликованном в своих социальных сетях видео.
Расписание матчей групповой стадии Лиги чемпионов ещё не было объявлено, однако известно, что она начнётся 19–20 сентября, а закончится 12–13 декабря 2023 года. Финал турнира пройдёт в Лондоне 1 июня. Решающую игру примет стадион «Уэмбли».
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