«Новая причёска для нового сезона ЛЧ». Мюллер — о результатах жеребьёвки для «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, отметив, что мюнхенцам предстоит сыграть против очень интересных команд.

«Новая причёска для нового сезона Лиги чемпионов! Жеребьёвка прошла, в нашей группе очень интересные команды: «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай» и «Копенгаген». Я очень жду возможности вновь сыграть в Лиге чемпионов. Вперёд!» — сказал Мюллер в опубликованном в своих социальных сетях видео.

Расписание матчей групповой стадии Лиги чемпионов ещё не было объявлено, однако известно, что она начнётся 19–20 сентября, а закончится 12–13 декабря 2023 года. Финал турнира пройдёт в Лондоне 1 июня. Решающую игру примет стадион «Уэмбли».