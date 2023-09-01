Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Новая причёска для нового сезона ЛЧ». Мюллер — о результатах жеребьёвки для «Баварии»

«Новая причёска для нового сезона ЛЧ». Мюллер — о результатах жеребьёвки для «Баварии»
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, отметив, что мюнхенцам предстоит сыграть против очень интересных команд.

«Новая причёска для нового сезона Лиги чемпионов! Жеребьёвка прошла, в нашей группе очень интересные команды: «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай» и «Копенгаген». Я очень жду возможности вновь сыграть в Лиге чемпионов. Вперёд!» — сказал Мюллер в опубликованном в своих социальных сетях видео.

Расписание матчей групповой стадии Лиги чемпионов ещё не было объявлено, однако известно, что она начнётся 19–20 сентября, а закончится 12–13 декабря 2023 года. Финал турнира пройдёт в Лондоне 1 июня. Решающую игру примет стадион «Уэмбли».

Материалы по теме
15 трансферов, которые мы ждём сегодня
15 трансферов, которые мы ждём сегодня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android