Зарема Салихова: «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась в преддверии матча красно-белых в 7-м туре Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра состоится в субботу, 2 сентября. По мнению Салиховой, «Спартак» без особых проблем обыграет «быков».
«Краснодар» — самый удобный соперник. Их манера наиболее приятна для «Спартака», об этом говорит статистика личных встреч. «Краснодар» оставляет много пространства, а свободные зоны — это хлеб для игроков атаки. Уверена, «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле. Важно скорее забить первый гол», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.
Напомним, «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за шесть стартовых туров. «Краснодар» — на первой строчке в таблице (14 очков).
- 1 сентября 2023
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