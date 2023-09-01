Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 4-го тура Примеры сезона-2023/2024

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Сегодня, 1 сентября, стартует 4-й тур чемпионата Испании по футболу. В этот день состоятся матчи «Кадис» — «Вильярреал» и «Альмерия» — «Сельта». Остальные игры 4-го тура пройдут 2 и 3 сентября.

Полное расписание матчей 4-го тура Примеры

1 сентября, пятница:

«Кадис» — «Вильярреал» — 20:30 мск;

«Альмерия» — «Сельта» — 22:30 мск.

2 сентября, суббота:

«Реал Сосьедад» — «Гранада» — 15:00 мск;

«Реал Мадрид» — «Хетафе» — 17:15 мск;

«Алавес» — «Валенсия» — 19:30 мск;

«Бетис» — «Райо Вальекано» — 22:00 мск.

27 августа, воскресенье:

«Жирона» — «Лас-Пальмас» — 15:00 мск;

«Мальорка» — «Атлетик» Б — 17:15 мск;

«Атлетико» Мадрид — «Севилья» — 19:30;

«Осасуна» — «Барселона» — 22:00 мск.

По итогам первых трёх туров «Реал» Мадрид имеет в своём активе девять очков и возглавляет турнирную таблицу. На последнем месте находится «Севилья» с нулём очков.

Чемпионат Испании сезона-2023/2024 проходит с 11 августа 2023 года по 26 мая 2024 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.