«Тоттенхэм» достиг соглашения с «Ноттингемом» о трансфере Джонсона
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Лондонский «Тоттенхэм» договорился с «Ноттингем Форест» о переходе 22-летнего полузащитника Бреннана Джонсона, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сумма трансфера составит более € 46 млн, включая дополнительные условия. Общая сумма сделки может составить до € 52,5 млн. Бреннан направляется на медицинское обследование на тренировочную базу «шпор».
Ранее «Ноттингем» отклонил предложение размером € 50 млн от английского «Брентфорда».
В сезоне-2022/2023 Джонсон провёл 44 матча за «Ноттингем» во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.
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