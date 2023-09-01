Экс-игрок «Краснодара» Литвинов: Сперцян заслуживает поехать в Европу

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов, который является воспитанником академии «Краснодара», рассказал, что полузащитник «быков» Эдуард Сперцян в ближайшем будущем может оказаться в одном из европейских чемпионатов.
«Знаю Сперцяна с самого детства. Он на год меня старше, часто играли друг против друга. Он очень сильно добавил, заслуживает того, чтобы поехать в Европу. Дай бог, чтобы там у него всё получилось», – сказал Литвинов в прямом эфире программы «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».
Напомним, ранее известный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщал, что Сперцяном интересуется множество команд, однако футболист желает выступать только за амстердамский «Аякс».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн. «Краснодар» со Сперцяном лидирует в Российской Премьер-Лиге после шести сыгранных туров. Команда набрала 14 очков в турнирной таблице.
- 1 сентября 2023
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