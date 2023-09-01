Анчелотти: у «Реала» очень конкурентоспособный состав. Мы можем бороться с кем угодно

Главный тренер мадридского «Реала» итальянец Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 4-го тура испанской Ла Лиги с «Хетафе» заявил, что доволен нынешними игроками «сливочных».
«Я очень доволен составом. Он очень конкурентоспособен. У нас были проблемы, но, имея хороший состав, мы можем делать необходимые замены. У нас есть ресурсы, чтобы конкурировать с кем угодно», – приводит слова Анчелотти Marca.
Ранее руководство «Реала» объявило, что клуб не намерен подписывать новых игроков в летнее трансферное окно, так как не видит подходящих для клуба из Мадрида вариантов.
Матч «Реала» с «Хетафе» состоится 2 августа в 17:15 мск. Клуб из Мадрида на данный момент возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с девятью набранными очками после трёх сыгранных туров.
Обзор матча 3-го тура Ла Лиги «Реал» — «Сельта».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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