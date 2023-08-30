«Реал» закончил трансферную кампанию. Анчелотти и Перес уверены в составе

Мадридский «Реал» больше не будет подписывать игроков до окончания трансферного окна. Главный тренер Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес уверены в своём составе, сообщает AS.

По информации источника, Перес и Анчелотти полностью доверяют составу в нынешнем его виде. К тому же клуб из Мадрида не видит на трансферном рынке футболистов, способных усилить «сливочных».

«Реал» на старте испанской Ла Лиги в сезоне-2023/2024 одержал три победы кряду. Команда обыграла «Атлетико» из Бильбао со счётом 2:0, «Альмерию» – 3:1 и «Сельту» – 1:0.

Напомним, главным трансфером этого лета для «Реала» стало приобретение полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». К тому же клуб из Мадрида арендовал испанского нападающего «Эспаньола» Хоселу, который приходил на замену ушедшему Кариму Бензема.

Обзор матча 3-го тура Ла Лиги «Реал» — «Сельта».

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