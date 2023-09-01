«Гавр» подписал контракт с нападающим Мохамедом Байо

Клуб французской Лиги 1 «Гавр», за который выступает россиянин Далер Кузяев, усилил линию нападения, арендовав до конца сезона нападающего «Лилля» Мохамеда Байо.
«Прибывший из «Лилля» новый форвард «Гавра» Мохамед Байо провёл 59 матчей в Лиге 1 и забил 18 голов.
Мохамед был одним из главных архитекторов подъёма «Клермона» в элитный дивизион в 2021 году, забив 22 гола и отдав семь голевых передач в Лиге 2.
«Гавр» рад приветствовать нового центрального нападающего команды, который быстро присоединится к группе Луки Элснера», – сообщает клубная пресс-служба.
Отметим, что прошлым летом «Лилль» выкупил права на Байо у «Клермона» за € 15 млн, но закрепиться в составе «догов» форвард не сумел. В том числе по неспортивным причинам. Сообщалось, что игрок стал завсегдатаем клубных вечеринок, что, конечно, не могло не отразиться на отношении к игроку тренерского штаба. Как итог, Байо в прошлом сезоне Лиги 1 провёл 27 матчей, но только шесть раз попал в стартовый состав, забив при этом четыре гола.
- 1 сентября 2023
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:32
-
21:24
-
21:08Резиуан Мирзов перейдёт в «Нефтчи» Эксклюзив
-
21:03
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:40
-
20:35
-
20:19
-
20:16
-
20:10
-
19:52
-
19:46
-
19:45
-
19:35
-
19:32
-
19:28
-
19:22
-
19:22
-
19:21
-
18:58
-
18:56