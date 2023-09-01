«Гавр» подписал контракт с нападающим Мохамедом Байо

Клуб французской Лиги 1 «Гавр», за который выступает россиянин Далер Кузяев, усилил линию нападения, арендовав до конца сезона нападающего «Лилля» Мохамеда Байо.

«Прибывший из «Лилля» новый форвард «Гавра» Мохамед Байо провёл 59 матчей в Лиге 1 и забил 18 голов.

Мохамед был одним из главных архитекторов подъёма «Клермона» в элитный дивизион в 2021 году, забив 22 гола и отдав семь голевых передач в Лиге 2.

«Гавр» рад приветствовать нового центрального нападающего команды, который быстро присоединится к группе Луки Элснера», – сообщает клубная пресс-служба.

Отметим, что прошлым летом «Лилль» выкупил права на Байо у «Клермона» за € 15 млн, но закрепиться в составе «догов» форвард не сумел. В том числе по неспортивным причинам. Сообщалось, что игрок стал завсегдатаем клубных вечеринок, что, конечно, не могло не отразиться на отношении к игроку тренерского штаба. Как итог, Байо в прошлом сезоне Лиги 1 провёл 27 матчей, но только шесть раз попал в стартовый состав, забив при этом четыре гола.