«Ницца» расторгла контракт с Каспером Шмейхелем по взаимному согласию

«Ницца» объявила о расторжении контракта с 36-летним датским вратарём Каспером Шмейхелем по обоюдному согласию. Голкипер получил статус свободного агента и может подписать контракт с другим клубом, если получит предложение.
«Ницца» и Каспер Шмейхель по обоюдному согласию решили расторгнуть контракт. Прибыв в Ниццу прошлым летом, 36-летний вратарь провёл в составе «орлят» 46 матчей во всех турнирах», — сообщает пресс-служба южан.
Контракт игрока с «Ниццей» действовал до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн. Ранее сообщалось, что Шмейхелем интересовался лондонский «Челси», который рассматривал датчанина в качестве потенциальной замены Кепе Аррисабалаге, который присоединился к мадридскому «Реалу» на правах сезонной аренды.
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