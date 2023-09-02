Руслан Малиновский рассказал причину ухода из «Марселя»

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский рассказал, что из-за смены тренера ему пришлось покинуть «Марсель».
«Я играл шесть месяцев под руководством Тудора, очень на меня рассчитывавшего. Я не забивал много, но делал то, что от меня требовали.
Затем сменился тренер и пришли новые игроки. Марселино решил, что я должен уйти и мой агент работал над тем, чтобы я покинул команду», — приводит слова Малиновского Il Secolo XIX.
Малиновский перешёл в «Дженоа» на правах аренды. Итальянцы имеют право на выкуп украинского игрока.
30-летний футболист присоединился к «Марселю» в середине прошлого сезона, перейдя из «Аталанты» на правах аренды, и был выкуплен этим летом за € 10 млн. Ранее Малиновский выступал за «Шахтёр», «Зарю» и бельгийский «Генк». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Руслана составляет € 15 млн. Контракт с марсельским клубом рассчитан до лета 2026 года.
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