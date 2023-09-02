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Степан Оганесян прокомментировал вызов в сборную России

Степан Оганесян прокомментировал вызов в сборную России
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Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал вызов в сборную России на сентябрьский сбор.

«Как узнал о вызове в сборную России? Мне прислал администратор команды документ, в котором говорилось о том, что я вызван на сентябрьский сбор. Был очень рад этому.

Ожидал, что вызовут? Сложно сказать, я об этом не задумывался. Думал о предстоящих играх и как-то не придавал этому внимания», — сказал Оганесян в интервью клубной пресс-службе.

Сбор национальной команды России начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.

Оганесян в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл шесть матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету нападающего две игры и один гол в Фонбет Кубке России.

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