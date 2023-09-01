Стали известны даты и время начала матчей сборной России с олимпийской командой Египта

Национальная команда России в ходе сентябрьского тренировочного сбора проведёт два матча с олимпийской сборной Египта. Встречи пройдут 7 и 11 сентября в Суэце (Египт). Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Отмечается, что возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 г.р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне.

Оба матча с олимпийской сборной Египта в Суэце пройдут на стадионе «Суэц» и начнутся в 19:00 по московскому времени.

Команда Египта отобралась на финальный турнир летних Олимпийских игр 2024 года.