Источник: ЦСКА заинтересован в переходе португальского полузащитника Леонарду Лелу

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Московский ЦСКА заинтересован в переходе полузащитника португальского «Каза Пия» Леонардо Лелу. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, португальский клуб готов отпустить 23-летнего футболиста за € 3,5 млн. Отмечается, что руководство красно-синих изучает этот вариант параллельно с проработкой других кандидатов.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Леонардо Лелу провёл три матча и оформил голевую передачу.

Сообщается, что этот вариант возник после того, как трансфер Жуниньо Капишаба в ЦСКА был заблокирован со стороны австрийского офиса «Ред Булл». Появлялась информация, что причиной послужила невозможность ЦСКА предоставить финансовые гарантии «Брагантино» по оплате трансфера Капишаба. Агент защитника подтвердил, что его переход в армейский клуб сорвался.