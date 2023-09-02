«Пари НН» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 15:15
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В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Начало игры — в 15:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В сезоне-2021/2022 чемпионата России «Пари НН» одержал две победы в матчах с «Рубином»: в первом круге со счётом 1:0, во втором — 2:1.
«Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала семь очков в шести матчах. «Рубин» находится на 13-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).
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