«Пари НН» представил форму, посвящённую 155-летию Максима Горького

«Пари Нижний Новгород» в социальных сетях представил альтернативную форму на сезон-2023/2024.

Фото: ФК «Пари НН»

«Она посвящена 155-летию Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил почти 60 лет!

Футболка украшена контрастной вертикальной полосой с перечислением цитат автора, на воротнике размещена роспись писателя, а на одном из рукавов — цитата: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»

Эта фраза и стала девизом клуба на этот сезон. Вперёд, «Пари НН», — написано в заявлении «Пари Нижний Новгород».

Фото: ФК «Пари НН»

Отмечается, что футболисты сыграют в новой форме сегодня, 2 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Начало игры — в 15:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.