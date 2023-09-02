«Пари НН» представил форму, посвящённую 155-летию Максима Горького

«Пари Нижний Новгород» в социальных сетях представил альтернативную форму на сезон-2023/2024.
Фото: ФК «Пари НН»
«Она посвящена 155-летию Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил почти 60 лет!
Футболка украшена контрастной вертикальной полосой с перечислением цитат автора, на воротнике размещена роспись писателя, а на одном из рукавов — цитата: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»
Эта фраза и стала девизом клуба на этот сезон. Вперёд, «Пари НН», — написано в заявлении «Пари Нижний Новгород».
Фото: ФК «Пари НН»
Отмечается, что футболисты сыграют в новой форме сегодня, 2 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Начало игры — в 15:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 2 сентября 2023
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