Александр Хаджи: «Краснодар» набрал лишние очки — теперь должны поделиться со «Спартаком»

Бывший футболист Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 2 сентября. Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«В матче «Краснодар» — «Спартак» все звёзды сошлись: обе команды победили в прошлых матчах. Игра будет осторожная, ляпов будет поменьше — «Спартак» укрепился. Бабич — ничего такой защитник, здорово забил мяч. Нужно ещё посмотреть, как он будет действовать при активной атаке. Если умный тренер «Спартака» угадает с составом, найдёт баланс между защитой и нападением, то команда не проиграет. А если Абаскаль опять начнёт устраивать то, что понятно только ему, тогда будет сложнее. У «Краснодара» достаточно хорошая атака.
Надеюсь, «Спартак» победит, потому что отступать некуда. «Краснодар» набрал лишние очки — теперь должны поделиться. Но «Спартаку» не будет так легко, как с «Динамо», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 2 сентября 2023
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