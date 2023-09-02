«Реал» Мадрид — «Хетафе»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 17:15

В матче 4-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Реал» и «Хетафе». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» дважды обыграл «Хетафе» с минимальным счётом 1:0. В первом случае победу мадридцам принёс Эдер Милитао, во втором — Марко Асенсио.

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала девять очков за три матча. «Хетафе» располагается на 12-й строчке, заработав четыре очка.