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«Реал» Мадрид — «Хетафе»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 17:15

«Реал» Мадрид — «Хетафе»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 17:15
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В матче 4-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Реал» и «Хетафе». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» дважды обыграл «Хетафе» с минимальным счётом 1:0. В первом случае победу мадридцам принёс Эдер Милитао, во втором — Марко Асенсио.

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала девять очков за три матча. «Хетафе» располагается на 12-й строчке, заработав четыре очка.

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