«Реал» Мадрид — «Хетафе»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 17:15
Поделиться
В матче 4-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Реал» и «Хетафе». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» дважды обыграл «Хетафе» с минимальным счётом 1:0. В первом случае победу мадридцам принёс Эдер Милитао, во втором — Марко Асенсио.
Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала девять очков за три матча. «Хетафе» располагается на 12-й строчке, заработав четыре очка.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
15:28
-
15:15
-
15:10
-
15:10
-
15:08
-
15:08
-
14:58
-
14:52
-
14:45
-
14:31
-
14:30
-
14:15
-
14:09
-
14:08
-
13:56
-
13:49
-
13:48
-
13:47
-
13:38
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:12
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:42
-
12:37
-
12:25
-
12:20
-
12:20
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
12:00
Партнерский контент