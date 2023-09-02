«Предложение, от которого нельзя отказаться». Спортдир «Айнтрахта» — об уходе Коло Муани

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше прокомментировал переход Рандаля Коло Муани в «Пари Сен-Жермен», осуществлённый в последние часы трансферного окна.
«Нам хотелось, чтобы Рандаль дольше оставался с нами. Мы всегда настаивали на этом во время переговоров, длившихся на протяжении последних нескольких недель. В конце концов, решающее значение имели последние часы и экономические параметры сделки, принёсшей в итоге рекордный доход «Айнтрахту».
Ближе к вечеру мы дали понять, что оснований для соглашения нет и что мы планируем сезон совместно с Коло Муани. Поздно вечером мы получили новое предложение, от которого нельзя было отказаться с экономической точки зрения в интересах «Айнтрахта». Мы хотим поблагодарить Рандаля за его выступления в прошлом сезоне», – приводит слова Крёше пресс-служба «орлов».
Напомним, «ПСЖ» выкупил права на Коло Муани за сумму в € 75 млн, не считая бонусов. В прошлом сезоне Коло Муани провёл 46 матчей во всех турнирах за «Айнтрахт», в которых отметился 23 голами и 17 результативными передачами.
- 2 сентября 2023
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