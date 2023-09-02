Евсеев — о поражении от «Крыльев Советов»: худший командный матч «Факела»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев назвал худшим матч своей команды с «Крыльями Советов» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня была самая худшая игра с нашей стороны, именно командно. В атаке у нас не получилось.

С чем связано? Сейчас пауза длинная… Может быть…

Есть такое выражение: чемоданное настроение. Наверное, у многих оно было, нужно его чуть закрыть», – приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Победа над «Факелом» позволила самарскому клубу набрать 14 очков и подняться на первое место в турнирной таблице. «Крылья» опережают «Краснодар» по дополнительным показателям, но у «быков» есть матч в запасе. Вечером субботы краснодарская команда сразится со «Спартаком». В активе «Факела» четыре очка и 14-я строчка чемпионата.