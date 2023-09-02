Осинькин рассказал о состоянии здоровья Бабкина и Хубулова, вызванных в сборную России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Сергея Бабкина и форварда Владимира Хубулова, вызванных в сборную России на сентябрьский сбор.

«У Бабкина и Хубулова есть проблемы со здоровьем. Знаю, что медицинские штабы нашей команды и сборной России на связи. Так что не могу ответить со стопроцентной уверенностью. Лучше дождёмся официального объявления, потому что сборная собирается не сегодня», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 2 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». Хозяева одержали победу со счётом 3:0. Эта победа позволила самарскому клубу набрать 14 очков и подняться на первое место в турнирной таблице.