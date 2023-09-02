Хави: Феликс целиком и полностью подходит «Барселоне», он универсальный и быстрый игрок

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чем португальский нападающий Жоау Феликс может быть полезен «Барселоне».

«Он может сыграть справа, слева, в центре, он очень универсален и практически не теряет мяч. У него прекрасные данные для того, чтобы добиться успеха в «Барселоне».

Я не собираюсь делать никаких сравнений с «Атлетико», у меня нет ни информации, ни мнения. Мы окружим Жоау любовью и будем ему помогать. Мы убеждены в том, что он может принести нам большую пользу.

Феликс целиком и полностью подходит нам. Он всегда нравился «Барсе» – не только президенту. Он быстрый, умеет забивать, может адаптироваться к любой из трёх позиций в нападении», – приводит слова Хави Marca.

Срок аренды Феликса рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Вторую половину прошлого сезона португалец провёл в английском «Челси». Он сыграл 16 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился четырьмя голами.