Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о доверии Абаскалю после четырёх матчей без побед
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев подвёл итоги матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2), а также прокомментировал неудачную серию команды в чемпионате.
«Ну как можно прокомментировать? Плохо сыграли, проиграли. Влияют ли на доверие к Абаскалю четыре матча без побед в чемпионате? Это, безусловно, влияет на наше настроение. Для нас это серьёзная ситуация. Сейчас мы вместе с Гильермо будем думать, как из неё выходить», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков. В следующем туре РПЛ, который состоится через две недели, «Спартак» сыграет с «Сочи».
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