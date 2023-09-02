Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о доверии Абаскалю после четырёх матчей без побед

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев подвёл итоги матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2), а также прокомментировал неудачную серию команды в чемпионате.

«Ну как можно прокомментировать? Плохо сыграли, проиграли. Влияют ли на доверие к Абаскалю четыре матча без побед в чемпионате? Это, безусловно, влияет на наше настроение. Для нас это серьёзная ситуация. Сейчас мы вместе с Гильермо будем думать, как из неё выходить», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков. В следующем туре РПЛ, который состоится через две недели, «Спартак» сыграет с «Сочи».