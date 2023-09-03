Ташуев: такое ощущение, что Абаскаль учится на «Спартаке», а это неправильно

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Сергей Ташуев после поражения «Спартака» (0:2) от «Краснодара» в матче 7-го тура РПЛ порассуждал о причинах неудач красно-белых. Московская команда идёт лишь восьмой в турнирной таблице чемпионата России.

«У «Спартака» огромные проблемы. У них в команде какой-то неорганизованный хаос. Существует организованный хаос, а вот у «Спартака» — неорганизованный.

Главное ответственное лицо — Сенсей, который выстраивает своих учеников, отвечает за хаос (смеётся). Опыт — хороший учитель. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво. Опыт у Абаскаля, может, и будет, но сейчас его опытным назвать нельзя. Не понимаю вообще выбор «Спартака» в сторону Абаскаля. В такой клуб нужно брать специалистов, которые уже прошли какой-то уровень достижения результата. А тут такое ощущение, что Абаскаль учится на «Спартаке», а это неправильно. Учиться можно на командах пониже, а со «Спартаком» так нельзя», — приводит слова Ташуева Sport24.