Бубнов считает, что руководство «Спартака» поторопилось, продлевая контракт с Абаскалем

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о спаде в результатах московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге.
«Спартак» так хорошо начал, одержал три победы подряд — а теперь вот одно очко в четырёх встречах. С учётом задач и амбиций можно говорить, что это плохой, если не провальный старт чемпионата. Отставание от лидера составляет уже семь очков.
Когда они только переподписали контракт с Абаскалем, я сразу сказал, что они поспешили. Весну прошлого сезона он, по сути, провалил. Никакой необходимости в этом решении не было. В итоге просто дали Абаскалю заработать. Если сейчас его будут убирать, придётся платить солидную неустойку», — приводит слова Бубнова Sportbox.
«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за семь матчей.
- 3 сентября 2023
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