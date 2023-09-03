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Бубнов считает, что руководство «Спартака» поторопилось, продлевая контракт с Абаскалем

Бубнов считает, что руководство «Спартака» поторопилось, продлевая контракт с Абаскалем
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о спаде в результатах московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге.

«Спартак» так хорошо начал, одержал три победы подряд — а теперь вот одно очко в четырёх встречах. С учётом задач и амбиций можно говорить, что это плохой, если не провальный старт чемпионата. Отставание от лидера составляет уже семь очков.

Когда они только переподписали контракт с Абаскалем, я сразу сказал, что они поспешили. Весну прошлого сезона он, по сути, провалил. Никакой необходимости в этом решении не было. В итоге просто дали Абаскалю заработать. Если сейчас его будут убирать, придётся платить солидную неустойку», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за семь матчей.

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