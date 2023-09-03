Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ташуев: «Краснодар» сейчас главный соперник «Зенита»

Ташуев: «Краснодар» сейчас главный соперник «Зенита»
Сергей Ташуев
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев оценил шансы «Краснодара» выиграть Российскую Премьер-Лигу в этом сезоне.

«Сегодня «Краснодар» ментально готов к этому. Во-первых, уровень футболистов подходящий. Ещё некоторое время назад играли не самые опытные защитники – Сорокин, например. Но Алонсо и Тормена – это серьёзные футболисты. У них есть опыт, в хороших лигах поиграли. Для них ментальность — не проблема, они понимают ценность очкам.

Сегодня «Краснодар» больше работает не на качество и смотрибельность игры, а на результат. Это получается как раз благодаря опытным футболистам. Даже со «Спартаком» они играли аккуратно, надёжно. «Краснодар» демонстрировал не самый атакующий футбол. Все ждали ошибки. «Краснодар» сейчас главный соперник «Зенита», – приводит слова Ташуева Metaratings.

Материалы по теме
«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android