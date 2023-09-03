Ташуев: «Краснодар» сейчас главный соперник «Зенита»

Бывший тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев оценил шансы «Краснодара» выиграть Российскую Премьер-Лигу в этом сезоне.

«Сегодня «Краснодар» ментально готов к этому. Во-первых, уровень футболистов подходящий. Ещё некоторое время назад играли не самые опытные защитники – Сорокин, например. Но Алонсо и Тормена – это серьёзные футболисты. У них есть опыт, в хороших лигах поиграли. Для них ментальность — не проблема, они понимают ценность очкам.

Сегодня «Краснодар» больше работает не на качество и смотрибельность игры, а на результат. Это получается как раз благодаря опытным футболистам. Даже со «Спартаком» они играли аккуратно, надёжно. «Краснодар» демонстрировал не самый атакующий футбол. Все ждали ошибки. «Краснодар» сейчас главный соперник «Зенита», – приводит слова Ташуева Metaratings.