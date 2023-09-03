ЦСКА — «Зенит»: хозяева вышли вперёд
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 4'
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный воспользовался ошибкой обороны «Зенита» и открыл счёт на четвёртой минуте.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17).
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