ЦСКА — «Зенит»: хозяева вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный воспользовался ошибкой обороны «Зенита» и открыл счёт на четвёртой минуте.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17).