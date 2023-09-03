Глава «Локомотива» Нагорных высказался об отъезде Изидора без согласования с клубом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию, связанную с отъездом игрока железнодорожников Вильсона Изидора.
«Изидор — наш игрок. Мы сделали официальное заявление по этому поводу. Не хотел бы давать дополнительных комментариев. Клуб достаточно подробно всё изложил. Не знаю, что может говорить агент, папа или кто-то другой. Находимся в сфере профессиональных соглашений с футболистом. Будем доводить информацию оперативно.
Что будет, если Вильсон вернётся? Есть регламент, который предусмотрен в профессиональном футболе.
Мы создаём максимально комфортные условия для того, чтобы игроки повышали мастерство. Нет ли опасений по иностранцам после ситуации с Изидором? Была ситуация с Норманном. Рассчитываем, что международные футбольные власти, которые выступают за единство футбола, обеспечат условия, чтобы сохранялись правила игры и взаимодействия», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ранее в «Локомотиве» рассказали, что Изидор покинул расположение клуба без согласования с руководством. ФК «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и призвал нападающего вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию. Позже агент футболиста рассказал, что Изидор просит клуб отпустить его.
- 3 сентября 2023
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