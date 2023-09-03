Кержаков: по моментам «Зенит» наиграл на победу — мы выглядели солиднее ЦСКА
Поделиться
Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался об игре 7-го тура РПЛ с ЦСКА.
«По моментам мы наиграли на победу. У нас было больше моментов. Мы солиднее выглядели в первом тайме, а во втором игра немного выравнялась. Верил, что можем отыграться.
В концовке чего-то ребята завелись на ровном месте. Я не подливал масла в огонь», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:36
-
21:36
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:07
-
21:02
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:48
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:35
-
20:33
-
20:32
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:13
-
20:11
-
20:08
-
20:08
Партнерский контент