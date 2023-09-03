Кержаков: по моментам «Зенит» наиграл на победу — мы выглядели солиднее ЦСКА

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался об игре 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

«По моментам мы наиграли на победу. У нас было больше моментов. Мы солиднее выглядели в первом тайме, а во втором игра немного выравнялась. Верил, что можем отыграться.

В концовке чего-то ребята завелись на ровном месте. Я не подливал масла в огонь», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.