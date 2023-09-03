Игрок ЦСКА Зделар: не понимаю правил. У меня большие вопросы к судье

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар раскритиковал работу арбитров в матче с «Зенитом».

«Конечно, не очень хороший результат. К сожалению, мы пропустили в конце. Думаю, большой вопрос судье. Одному игроку он показал одно, другой сделал другое. Я не понимаю правила. Вместе они или нет. Это самый большой вопрос на сегодня.

Я не прошу встречи с судьями. Я не тот человек, который должен просить. Но я просто спрашиваю так, потому что не понимаю правила», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1. «Зенит» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.