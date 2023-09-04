Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 3 сентября, матчами «Эмполи» — «Ювентус» и «Лечче» — «Салернитана» завершился 3-й тур чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.

Результаты матчей 3-го тура Серии А:

«Сассуоло» — «Верона» — 3:1;

«Рома» — «Милан» — 1:2;

«Болонья» — «Кальяри» — 2:1;

«Удинезе» — «Фрозиноне» — 0:0;

«Аталанта» — «Монца» — 3:0;

«Наполи» — «Лацио» — 1:2;

«Интер» — «Фиорентина» — 4:0;

«Торино» — «Дженоа» — 1:0;

«Эмполи» — «Ювентус» — 0:2;

«Лечче» — «Салернитана» — 2:0.

Турнирную таблицу чемпионата Италии после 3-го тура возглавляет «Интер», набравший девять очков. Столько же очков в активе у «Милана». В зоне вылета располагаются «Рома» и «Кальяри», имеющие в своём активе по одному очку, а также «Эмполи», который пока не набирал очки.