Микель Артета отреагировал на победу «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу лондонской команды в матче с «Манчестер Юнайтед».

«Я, конечно, очень рад. «МЮ» – отличная команда, хорошо подготовленная. Она создаёт соперникам проблемы.

Деклан Райс сыграл великолепно, но и вся команда была прекрасна. Деклан подталкивал нас тогда, когда это было необходимо. Такой поворот в игре – это прекрасно, и мы сумели победить.

Мы по-настоящему доминировали. В игре с «Фулхэмом» была такая же история. Команда заслуживает большего. Когда я вижу команду с такой волей к победе, желанием её добиться, я в восторге», – приводит слова Артеты BBC.

Напомним, 3 сентября завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсеналом» принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.