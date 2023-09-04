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Радимов высказался об ошибке голкипера Кержакова в матче с ЦСКА в РПЛ

Радимов высказался об ошибке голкипера Кержакова в матче с ЦСКА в РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о результативной ошибке голкипера Михаила Кержакова во время матча седьмого тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

«Я очень люблю Мишаню Кержакова. Ну, тут он сам понимает, что его ошибка. Но в его защиту чуть скажу: защитник отдал ему очень плохой пас. Можно было попробовать сразу вынести мяч, но он понадеялся, что выкрутится. Часть вины должен взять на себя Алип, так как передача была плохая. А у ЦСКА в воротах был Акинфеев. Если бы не он, то «Зенит» додавил бы московскую команду», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 11 очков. «Зенит», в свою очередь, занимает второе место, набрав 14 очков.

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