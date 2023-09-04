«Это было безумие». Мартин Эдегор — о победе «Арсенла» над «МЮ»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 4-м туре АПЛ.

«Я люблю играть дома при своих болельщиках, атмосфера невероятная. Это лучшее ощущение в мире.

Это то, ради чего мы играем. Мы хотели отблагодарить их за то, как они поддерживают нас, и было невероятно сделать это. Это было безумие. Я не знаю, что произошло, но Габи Жесус забил отличный гол, и мы победили.

Все игры сейчас такие, и вы должны быть готовы играть 100, 105 и 110 минут. Мы отлично выступили, и я очень рад победе», — передает слова Эдегора BBC.

Счёт был открыт на 27-й минуте, когда Маркус Рашфорд вывел манкунианцев вперёд. Уже на следующей минуте Мартин Эдегор сравнял счёт. В компенсированное ко второму тайму время «Арсенал» вырвал победу благодаря голам Деклана Райса и Габриэла Жезуса — 3:1.