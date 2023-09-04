Зинченко – худший игрок «Арсенала» в матче с «МЮ» по версии WhoScored

WhoScored оценил игру участников матча 4-го тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».
Левый защитник лондонцев Александр Зинченко получил оценку 6,2. Это худшая оценка в составе «Арсенала». Столько же получил Жоржиньо, вышедший на поле на 90+9-й минуте.
За 76 минут на поле украинец сделал 50 касаний мяча, 43 точные передачи из 50 (86%), в том числе 1 ключевую, и провел 1 отбор мяча.
Лучшими игроками в составе лондонцев по оценкам стали Деклан Райс и Букайо Сака. Оба получили оценку 7,9. Лучшим в составе гостей признан Маркус Рашфорд, получивший оценку 7,4.
Напомним, счёт был открыт на 27-й минуте, когда Маркус Рашфорд вывел манкунианцев вперёд. Уже на следующей минуте Мартин Эдегор сравнял счёт. В компенсированное ко второму тайму время «Арсенал» вырвал победу благодаря голам Деклана Райса и Габриэла Жезуса — 3:1.
- 4 сентября 2023
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