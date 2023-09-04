Стал известен график работы сборной России в сентябре

Пресс-служба сборной России опубликовала график работы команды в сентябре.
4 сентября
10:00 – Сбор команды в «Новогорске»
11:00 – Тренировка в зале, группа 1
17:00 – Тренировка в зале, группа 2
5 сентября
11:30 – Открытая тренировка на поле, группа 1
Общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроками (по окончании тренировки)
18:00 – Тренировка на поле, группа 2
6 сентября
11:00 – Тренировка на поле, группа 1
12:30 – Тренировка на поле, группа 2
15:00 – Вылет в Египет, группа 1
7 сентября
10:30 – Вылет в Мурманск, группа 2
15:00 – Открытая тренировка в п. Белокаменка, группа 2
19:00 – Товарищеский матч Египет – Россия
22:00 – Вылет в Москву, группа 2
23:55 – Вылет в Москву, группа 1
8 сентября
16:00 – Тренировка в зале, группа 1
19:00 – Открытая тренировка на поле, группа 2
Общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроками (по окончании тренировки)
9 сентября
11:00 – Тренировка на поле, группа 1
18:00 – Тренировка на поле, группа 2
10 сентября
11:00 – Тренировка на поле, группа 1
12:30 – Тренировка на поле, группа 2
15:00 – Вылет в Египет, группа 1
16:00 – Вылет в Катар, группа 2
11 сентября
18:15 – Открытая предыгровая тренировка в Катаре
19:00 – Товарищеский матч Египет – Россия
19:30 – Предыгровая пресс-конференция в Катаре – Валерий Карпин и один игрок
12 сентября
16:15 – Вылет в Москву, группа 1
18:15 – Товарищеский матч Катар – Россия
23:00 – Вылет в Москву, группа 2
* везде указано московское время
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