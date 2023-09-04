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Стал известен график работы сборной России в сентябре

Стал известен график работы сборной России в сентябре
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Пресс-служба сборной России опубликовала график работы команды в сентябре.

4 сентября
10:00 – Сбор команды в «Новогорске»
11:00 – Тренировка в зале, группа 1
17:00 – Тренировка в зале, группа 2

5 сентября
11:30 – Открытая тренировка на поле, группа 1
Общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроками (по окончании тренировки)
18:00 – Тренировка на поле, группа 2

6 сентября
11:00 – Тренировка на поле, группа 1
12:30 – Тренировка на поле, группа 2
15:00 – Вылет в Египет, группа 1

7 сентября
10:30 – Вылет в Мурманск, группа 2
15:00 – Открытая тренировка в п. Белокаменка, группа 2
19:00 – Товарищеский матч Египет – Россия
22:00 – Вылет в Москву, группа 2
23:55 – Вылет в Москву, группа 1

8 сентября
16:00 – Тренировка в зале, группа 1
19:00 – Открытая тренировка на поле, группа 2
Общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроками (по окончании тренировки)

9 сентября
11:00 – Тренировка на поле, группа 1
18:00 – Тренировка на поле, группа 2

10 сентября
11:00 – Тренировка на поле, группа 1
12:30 – Тренировка на поле, группа 2
15:00 – Вылет в Египет, группа 1
16:00 – Вылет в Катар, группа 2

11 сентября
18:15 – Открытая предыгровая тренировка в Катаре
19:00 – Товарищеский матч Египет – Россия
19:30 – Предыгровая пресс-конференция в Катаре – Валерий Карпин и один игрок

12 сентября
16:15 – Вылет в Москву, группа 1
18:15 – Товарищеский матч Катар – Россия
23:00 – Вылет в Москву, группа 2

* везде указано московское время

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