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Стал известен график работы сборной России в сентябре

Пресс-служба сборной России опубликовала график работы команды в сентябре.

4 сентября

10:00 – Сбор команды в «Новогорске»

11:00 – Тренировка в зале, группа 1

17:00 – Тренировка в зале, группа 2

5 сентября

11:30 – Открытая тренировка на поле, группа 1

Общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроками (по окончании тренировки)

18:00 – Тренировка на поле, группа 2

6 сентября

11:00 – Тренировка на поле, группа 1

12:30 – Тренировка на поле, группа 2

15:00 – Вылет в Египет, группа 1

7 сентября

10:30 – Вылет в Мурманск, группа 2

15:00 – Открытая тренировка в п. Белокаменка, группа 2

19:00 – Товарищеский матч Египет – Россия

22:00 – Вылет в Москву, группа 2

23:55 – Вылет в Москву, группа 1

8 сентября

16:00 – Тренировка в зале, группа 1

19:00 – Открытая тренировка на поле, группа 2

Общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроками (по окончании тренировки)

9 сентября

11:00 – Тренировка на поле, группа 1

18:00 – Тренировка на поле, группа 2

10 сентября

11:00 – Тренировка на поле, группа 1

12:30 – Тренировка на поле, группа 2

15:00 – Вылет в Египет, группа 1

16:00 – Вылет в Катар, группа 2

11 сентября

18:15 – Открытая предыгровая тренировка в Катаре

19:00 – Товарищеский матч Египет – Россия

19:30 – Предыгровая пресс-конференция в Катаре – Валерий Карпин и один игрок

12 сентября

16:15 – Вылет в Москву, группа 1

18:15 – Товарищеский матч Катар – Россия

23:00 – Вылет в Москву, группа 2

* везде указано московское время