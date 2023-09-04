Матч между сборными Катара и России не будет учтён в рейтинге ФИФА

Товарищеский матч между сборной Катара и российской национальной командой не будет учтён в рейтинге международная федерация футбола (ФИФА).
«Матч сборной России против команды Катара не пойдет в зачет рейтинга ФИФА», — приводит слова службы коммуникаций РФС «РИА Новости Спорт».
Напомним, что игра катарской сборной со сборной России состоится 12 сентября. Команды сыграют в Эль‑Вакре (Катар) на стадионе «Эль‑Джануб», который был построен к чемпионату мира по футболу 2022 года. Начало встречи — в 18:15 по московскому времени.
В последней версии рейтинга мужских сборных команд ФИФА, опубликованной в июле этого года, сборная России расположилась на 38-м месте. Первую строчку в рейтинге сохраняют действующие чемпионы мира — сборная Аргентины. На втором месте идёт французская национальная команда, на третьей позиции находится Бразилия.
- 4 сентября 2023
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