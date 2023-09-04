Мохаммад Мохеби: «Ростову» удалось поменять отношение к игре по ходу матча с «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби оценил действия команды Валерия Карпина в матче 7‑го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2).

«Мы были вдесятером, нам нужно было поменять отношение к игре. У нас это получилось. Главное, нам нужно было двигаться, выигрывать единоборства. В России я понял, что тут нужно выигрывать единоборства и уже можно дальше как‑то начинать играть в футбол. Как пережил то, что судьбу матча мог решить Песьяков? У меня были такие концовки. Если бы Сергей смог забить гол, было бы прекрасно. Надеюсь, что в следующей игре мы сможем победить и добиться результата», — приводит слова Мохеби «Матч ТВ».

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ростове‑на‑Дону, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 34‑й минуте красную карточку получил полузащитник ростовчан Роман Тугарев. На последних секундах игры голкипер «Ростова» Сергей Песьяков пришёл в штрафную «Динамо» на розыгрыш углового, у вратаря был хороший шанс сравнять счёт.